Grafik fra en corona-tid

Der er også et andet 2020-ord, der spøger i bogstav-kulissen - Me Too. I billedsproget symboliseret med nøgne kvindeskikkelser.

Britta Mahnecke udstiller et linoleumssnit, konkret i formsproget. Ved nærmere eftersyn et sort-hvidt, udfoldet mundbind. Temaet går igen i Mette Elina Jensens træsnit af et bekymret menneske med mundbind; Nina Maria Kleivan leger med ord i raderingen "Covid-vin" - en masse tomme hvidvinsflasker og en nøgen kvinde; og Karen Bjerresgaard fabulerer over den velkendte corona-virus' form i værket "Partikler". Marianne Lindberg Jepsen har skabt den humoristisk strittende radering "Corona-hår". Og Mette Høyen Andersen brugte sit køkken som grafisk værksted under nedlukningen og lavede et grafisk aftryk af et håndklæde.