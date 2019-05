Gourmetmad på plejehjem

Beboerne på Grevinge Plejecenter kan se frem til luksusmiddag med et tvist.

Odsherred - 06. maj 2019 kl. 15:23 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fint skal det være, og fint bliver det uden tvivl, når et hold elever fra Nordisk Center for Lokale Fødevarer, NCLF, i Fårevejle på torsdag disker op med en gourmetmiddag for beboerne på Grevinge Plejecenter.

- Det er et led i vores arbejde for at inddrage civilsamfundet i vores hverdag, så plejehjemmet ikke bare er en lukket ø, siger frivilligkoordinator Dorthe Friis Jensen.

Det vil være både tjenerelever og kokkeelever, som dukker op. Mens kokkeeleverne skal stå få fremstillingen af de kulinariske lækkerier i køkkenet, vil tjenereleverne sørge for at dække festlige borde og naturligvis servere maden på fineste tjenervis for de ældre. Der skal serveres laks, gammeldags oksesteg og kaffe med hjemmebagt jordbærtærte.

- Det er jo velkendte retter, men alle serveret med et tvist, som vil være nyt for de ældre. Vores beboere kender for eksempel ikke til ramsløg, men jeg er da sikker på, at de vil nyde maden. Man skal ikke tro at de ældre er bange for nye smage, siger Dorthe Friis Jensen.

Hun fortæller at Grevinge Plejecenter i forvejen har en aftale med dagplejen i Grevinge, som af og til kommer på besøg. Der har også været et samarbejde med Ung i Odsherred.

- Og jeg håber da også, at vi kan få en fast aftale med NCLF, så de måske kommer forbi en gang om året, og serverer gourmetmad for vores beboere. De ældre har stor glæde af den slags arrangementer og jeg tror og håber da også, at de unge får noget ud af det, siger Dorthe Friis Jensen.