Thomas Nicolaisen er radikalt byrådsmedlem og 1.viceborgmester i Odsherred Kommune. Han går sammen med Konservative Folkeparti og Odsherreds Listen i et valgforbund til næste kommunalvalg.

Gør sig klar til valgkamp

Det næste kommunalvalg skal afholdes den 16.november 2021, og nu har det første valgsamarbejde meldt sig på banen i Odsherred Kommune.

Det er det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Odsherreds Listen, der er gået sammen i et valgforbund frem mod kommunalvalget.

Ifølge de to partier og lokallisten ser de ens på områder som klima og miljø, lokaldemokrati og det sociale område, og derudover vil de arbejde for en stærk økonomisk politik, der gør, at der kan tænkes visionært, som de formulerer det i en pressemeddelelse.