Godtroende og naive købere af umuligt it-system

Odsherred - 07. februar 2018 Af Martin Hoffmann Kønig

Over tre timer tog aftenens møde i social- og forebyggelsesudvalget, i Odsherred Kommune, og det helt store samtaleemne var hjemmesygeplejens kuldsejlede it-system Cura. Ledelsen og politikerne opdagede først de graverende fejl i it-systemet, da Nordvestnyt skrev om det i januar, og den 15.januar blev der iværksat en handleplan for at få problemerne løst.

Det er dog ikke lykkedes endnu, og udvalgets formand, Arne Mikkelsen (SF), fortæller, at det var et enigt udvalg der krævede, at få en redegørelse, en ansvarsplacering og en præcis angivelse af anskaffeslesbeløb dog først på udvalgets næste møde i marts, for lige nu har forvaltningen rigeligt at gøre med at få løst problemerne.

Et samlet udvalg sender mange verbale roser til de hjemmesygeplejersker, der har været tvunget til at arbejde med et it-system, der ikke virkede.

»Sygeplejerskerne har været ualmindeligt pligtopfyldende og ansvarlige i deres måde at håndtere denne umulige opgave på. Jeg har for eksempel haft en snak med en kvinde, hvis mand er alvorligt syg, og han har en pumpe, der skal skiftes hver 14.dag. Den besked så hun blive sendt fra hospitalet til kommunen, men den blev ikke modtaget, og alligevel oplevede hun, at en sygeplejerske, på eget initiativ, kørte ud og spurgte til om ikke der var sket en fejl. Sygeplejerskerne har handlet med stor konduite, og det påskønner vi meget,« siger han til Nordvestnyt.

Udvalgsformanden er dog ikke i tvivl om, at Odsherred Kommune har indkøbt et ufærdigt system, og selv har været for godtroende.

»Vi har åbenbart accepteret, at vi skulle være dem, der udviklede et umodent system og det er naivt, særligt set i relation til at man i tv og aviserne har hørt om, hvordan de her it-systemer på nationalt plan har stået for den ene kæmpe fadæse efter den anden. Vi har været hamrende naive ved at tage et system i brug der ikke var sikkert samtidig med, at vi lukkede det gamle system ned,« siger han.