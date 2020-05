Godteposer til 200 skoleelever

- Vi besluttede derfor i bestyrelsen, at vi ville give en godtepose til alle de elever, for at vise dem, at vi ikke har glemt dem. I mellemtiden blev der så lukket op for, at eleverne kan komme tilbage til skolen den 18. maj, men derfor skulle eleverne alligevel have en belønning for, at have været hjemme så længe og klaret den virtuelle undervisning så fint, siger Thomas Nicolaisen.