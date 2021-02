Godt med penge til genbrugsprojekt

Odsherred Kommune vil stå fadder til et genbrugsporojekt, der skal skabe samarbejde mellem foreninger og erhvervsliv om at genbruge mere affald.

Odsherred - 02. februar 2021 kl. 21:34 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Pengestøtte har nærmest stået i kø siden Odsherred Kommune har ønsket at skabe et projekt med at genbruge mere affald.

Projektet blev første gang præsenteret for politikerne i juni sidste år, og siden er det gået stærkt med pengene.

LAG midlerne har lovet at støtte med 200.000 kr. mens landdistriktspuljen har givet tilsagn om 340.000 kr. i støtte, men der skal også findes kommunale kroner.

Planen er nemlig, at der skal ansættes en projektleder som anslås at ville koste 749.520 kr. og derudover skal der ansættes en projektmedarbejder i 1065 timer til en lønudgift på 312.045 kr., og så kommer husleje og andre udgifter.

Grundlæggende handler projektet om at skabe nye veje for kommunens affald, så mere kan genbruges, og det skal gøres ved at skabe et fællesskab mellem erhvervsliv, foreninger, private forbrugere og kommunen, og får projektmagerne ret som de har agt, så vil det hele munde ud i etablering af en fond ejet af virksomheder og foreninger, som sammen skal drive aktiviteterne i fremtiden.

Endnu har de eneste konkrete resultater været at »drikke en masse kaffe,« på 55 møder for at komme i dialog med foreninger, men nu går man igang med de to indledende faser, hvor man vil teste forskellige samarbejdsformer.

Cirkelhuset hedder projektet, der skal fungere som en overordnet »paraply« for borgerinddragelsen og test af samarbejdsformer, og planen er, at der også skal etableres et fysisk hus for genbrug.