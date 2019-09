Godt med LAG-midler til Odsherred

I Odsherred blev det til støtte på 398.875 kr. til et forprojekt for etablering af »Dansk Videnscenter for Tang«, der et bredt samarbejde med deltagelse af folk fra Anneberg Kulturpark, Dansk Tang, NCLF og forskningsinstitutioner med flere, og Havnebyens Kaffebar, hvor man vil skabe et lokalt samlingssted med afsæt i den kommende kaffebar på Oddenvej 314 i Havnebyen, hvad der blev støttet med 106.000 kr., samt »Fra Sæsonvirksomhed til Helårsvirksomhed«, hvor Maarbjerggaard i Nakke får 75.000 kr. til at skabe mulighed for at have åbent hele året.