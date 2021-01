Gode nyheder: Plejehjemsbeboere får andet stik

Den 7. januar fik den 88-årige Jytte Trykker på Plejecenter Grønnegården i Nykøbing som den første borger i Odsherred det første stik af vaccinen. Her lykkedes det at få samtlige af de godt 300 plejehjemsbeboere, som havde ønsket vaccinen, vaccineret på blot to dage. Med vaccine nummer to skulle de ældre på plejecentrene være ekstra godt beskyttet mod coronavirus.