Andreas Hegnsvad, centerchef for Job og Ydelser, fortæller, at der umiddelbart er gode jobudsigter for de fyrede NKT-ansatte. Foto: Mie Neel

Gode muligheder for job

- Udsigterne til at finde beskæftigelse vurderes umiddelbart at være gode. Der er godt gang i det lokale arbejdsmarkedet, og mange virksomheder efterspørger erfarent arbejdskraft. Det kan dog blive aktuelt for nogle at søge ind i andre brancher, fortæller Andreas Hegnsvad.