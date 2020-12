Se billedserie Sandie Sørensen er tovholder på cafe-tilbuddet i Fårevejle som er genstartet i forbindelse med en »hjemløs« ungegruppe Foto: Marianne Nielsen

God start for cafe-tilbud til »hjemløse« ungegruppe

Odsherred - 10. december 2020 kl. 14:22

Fårevejle ST.: For godt en uge siden åbnede Sandie Sørensen dørene i Fårevejle Frimenighed for en gruppe unge, som ikke havde andre steder at samles end foran og i Asnæs Centret.

Det har været en rigtig god start, fortæller hun.

- Det er gået over al forventning. Der har været 14-16 unge hver dag undtagen i fredags, hvor de tog til fest. Det viste sig, at der var en Covid-19 smittet med til festen, så nu har jeg lukket cafeen ned indtil på fredag og har sagt, at de kan komme, når de er blevet testet negative, fortæller Sandie Sørensen.

- Men vi har holdt masser af afstand, sprittet af og brugt mundbind, så jeg er ikke nervøs for at nogen er blevet smittet, siger hun videre og noterer sig, at opbakningen i lokalsamfundet er overvældende.

- Der er mange fra byen som har meldt sig som voksen i caféen og jeg har seks vikarer klar til at springe til, så der er virkelig stor opbakning til det her, siger hun.

Bryder ikke forbud

Da der er tale om en gruppe af unge, der ikke har andre steder at opholde sig efter skoletid, har Sandie Sørensen undersøgt hos både Coronahotline, social- og indenrigsministeriet og kirkeministeriet for at få hold på reglerne omkring forsamlingsforbuddet.

- Der er nogen der frygter, at vi bryder forsamlingsforbuddet, når der kommer 14-16 unge. Men da der er tale om udsatte børn og unge gerne må bryde forsamlingsforbuddet ifølge social- og indenrigsministeriet. Og hos coronahotline fik jeg beskeden om, at de gerne må være mere end 10, men at der så er skærpede krav til værnemidler til personalet. Hos kirkeministeriet, hvor vi jo hører under, fik jeg besked om at der skulle være to kvadratmeter pr. person. Hvis vi synger skal der være fire kvadratmeter pr. person. og kirken er 110 kvadratmeter, så der er masser af plads, fastslår hun.

UngCafé-tilbuddet kom i stand med lynets hast efter en række skriverier på Facebook, hvor folk anklagede ungegruppen for at være ansvarlige for en påsat brand på et af toiletterne i Asnæs Centret.

Det afviste ungegruppen og henviste i samme Facebook-tråd til, at de foretrak at samles i centret, da de ikke følte, at de passede ind i de tilbud Ung i Odsherred har i ungehuset i Asnæs.

Det fik Sandie Sørensen til at tilbyde sin hjælp og frikirkens lokaler som et værested for denne særlige gruppe unge.

- Men det er ikke et tilbud kun til dem, og der har også været andre unge, for at se, hvad det var for noget, siger Sandie Sørensen.