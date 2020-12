Det virkede under den store nedlukning; nu genindfører bibliotekerne take away-ordningen med bogposer, langet ud gennem vinduet. Privatfoto

God ordning fra den store nedlukning vender tilbage

I foråret under den store nedlukning havde Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred succes med ordningen »BOK-to-go« - en slags take away for bøger og andre biblioteks-materialer - og nu genoptages ordningen efter de nye, skrappe corona-restriktioner, der betyder lukning af bibliotekerne.

- Du kan ønske konkrete titler til din pose, men vi kan desværre ikke love, at vi kan opfylde alle ønsker. Til gengæld vil vi forsøge at ramme noget, der ligner, siger biblioteks- og kulturhuslederen.

For at bestille en bogpose skal man ringe eller maile til biblioteket, hvor medarbejdere - efter at have indhentet samtykke - er klar til at låne og pakke materialerne på brugernes vegne.