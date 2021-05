Lions Odsherreds populære loppemarkeder i Algade i Nykøbing er kommet godt fra start, efter at det igen er blevet muligt at byde kunderne indenfor. Foto: Torben Andersen

God omsætning i Algade

Hverdagen i Odsherred bliver efterhånden normaliseret. Og det betyder også, at det velkendte loppemarked, som Lions Odsherred holder på Algade i Nykøbing, igen er blevet en del den lokale oplevelsespakke.

Loppemarkedet har nu holdt åbent tre gange, siden det blev muligt at slå dørene op igen efter nedlukningen på grund af corona-situationen.

De to første gange måtte man kun lukke 10 personer ind ad gangen, men sidste lørdag kunne der så lukkes flere ind. Og der dukkede rigtig mange op.

De frivillige var også meget tilfredse, for de kunne nemlig konstatere, at der på denne lørdag blev omsat for mere end 20.000 kroner.