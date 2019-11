Se billedserie Speciallæge i psykiatri Preben Brandt har en menneskealder lang erfaring med socialt udsatte borgere, og han opfodrer til, at magten give tilbage til borgerne. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

God ide stjålet af fagfolk

Odsherred - 03. november 2019 kl. 17:35 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af det sociale områdes største profiler var på »scenen« da rådet for socialt udsatte, i Odsherred Kommune, lørdag holdt temadag om kommunale indsatser, der virker. Det var speciallæge i psykiatri, Preben Brandt, der i snart en menneskealder har arbejdet med udsatte og hjemløse borgere, og da det blev spørgetid stillede byrådsmedlem Per Kragh (S) ham et spørgsmål om, hvad han mener om begrebet recovery, der soler sig som en overskrift på de socialpsykiatriske indsatser i Odsherred.

Preben Brandt smilede sig gennem sit svar, selvom biddet ikke var til at misforstå, for ifølge ham er recovery som ide ganske god, men det er også et begreb, der er blevet »kidnappet« af de professionelle, og det har udvandet dets betydning, og opfordringen fra eksperten løs, at sende recovery tilbage til borgerne.

Mange indsatser

Formanden for rådet for socialt udsatte, Jørgen Revsbech, kunne efter otte entusiastiske præsentationer af forskellige indsatser for socialt udsatte i Odsherred, med tilfredshed konstatere, at der er rigtig mange initiativer til at hjælpe de mest udsatte borgere, men også, at det har slået ham, at der idag, hvor velfærdsstaten er på sit højeste, er lige så meget, måske endda mere, brug for frivillige indsatser, som dengang velfærdsstaten var i sin spæde vorden.

Louise Nordlund, fra Ung i Odsherred, slog fast, at de gør en stor indsats også for at få hjulpet unge piger med indvandrer- eller flygtningebaggrund, og at det går rigtig fint, og det samme indtryk har den fungerende formand for integrationsrådet Burkhard Sievers, der slog til lyd for at de frivillige indsatser også inddrages i folkeskolen.