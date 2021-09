Glemte at orientere borgerne om deres frie valg: Det skal gøres bedre

Odsherred Kommune er, som alle andre kommuner, forpligtet til at orientere borgerne om muligheden for frit at vælge anden leverandør end den kommunal ehjemmepleje. Det har de bar eikke gjort.

Odsherred - 15. september 2021 kl. 09:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Serviceloven har en klar »mund,« når talen falder på borgernes mulighed for frit at vælge andre end den kommunale hjemmepleje til at yde den visiterede bistand til personlig pleje.

Borgerne skal kunne vælge en privat aktør, og hvad angår rengøringshjælp er det også nemt, for her har to private firmaer ret til at byde sig til, men når det drejer sig om personlig pleje, er der ingen.

Her er alene den lovgivningsfastsatte ret til at få udleveret et fritvalgsbevis, så man selv kan ansætte hjælp.

Problemet er bare, at kommunen ikke informerer om muligheden, og sådan har det været i flere år.

Ikke godt nok Centerchef i Odsherred Kommune, Rikke Kragh Iversen, forklarer, at der ikke er private leverandører på området, og hun erkender, at der ikke er gjort nok fra kommunens side.

»Vi har ikke haft anmodninger om fritvalgsbevis de sidste to år, og set i bakspejlet har vi ikke været gode nok til at kommunikere til borgerne om ordningen. Ligesom vi gennemfører udbud på praktisk hjælp, er vi i gang med at planlægge en udbudsproces på personlig pleje. Da markedet jo hele tiden udvikler sig, kan der måske være private leverandører, som har lyst til at levere personlig pleje til Odsherreds borgere,« siger hun.

Ideologisk modstand Hvis man jager en forklaring på, hvorfor borgere med behov for hjælp ikke har fået information om fritvalgsordningen, så er en del af forklaringen givet politisk ideologi.

I hvert fald, hvis man spørger formanden for kommunens social- og forebyggelsesudvalg, Arne Mikkelsen (SF).

»Siden 2014 har det ikke været diskuteret politisk, og som jeg husker det, var det den tidligere direktør på området, som ikke mente, at der ville være efterspørgsel efter muligheden for private leverandører. Og jeg har ikke taget det op, for jeg ønsker ikke en øget privatisering af området. Jeg vil hellere have at vi har et rimeligt offentligt tilbud, og jeg tror vi kan lave et bedre tilbud end private kan, men borgerne kan jo bare efterspørge det,« siger han.

Hos både kommunens ældreråd og Ældre Sagens lokale koordinator er meldingen dog en anelse anderledes.

Begge slår fast, at kommunen er forpligtet til ikke bare at levere fritvalgsbeviser, for det kræves af Serviceloven, men også forpligtet til at informere om ordningens eksistens.