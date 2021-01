Hempel Glasmuseums store sal (her med glaskunst fra Slovakiet) skal fremover rumme fabrikant Hempels unikke glassamling. Det sker som led i en større modernisering og rum-rokade, anført af det top-anerkendte firma Atelier Brückner.

Glasmuseum skal moderniseres af verdenskendt design-firma

Hempel Glasmuseum i Nykøbing Sjælland, med den ikoniske, kirke-agtige arkitektur på Anneberg Stræde, går efter at blive landets førende formidler af glassets kulturhistorie og fortælle historien bag grundlægger J.C. Hempels glassamling - Nordeuropas største private - og som led i den strategi er der netop skrevet kontrakt med det verdenskendte udstillings-arkitektfirma Atelier Brückner i Stuttgart i Tyskland.

De tyske udstillingsarkitekter har været på besøg på glasmuseet og har nu udarbejdet et projekt, hvor de - i samarbejde med museumsledelsen - kommer med en helt ny iscenesættelse af museets rum.

- Vi skal have moderniseret og forbedret vejen og sammenhængen imellem museets rum, så arkitektur og design matcher det, vi overordnet vil med museet. Hvert rum vil få et nyt design, men stadig med respekt for Hempels oprindelige tanker, siger museumsleder Helle Simonsen.