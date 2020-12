I den nye moderniserings-strategi for Hempel Glasmuseum skal den store sal, der har været brugt til særudstillinger og kammermusik-festival (foto) bruges til fast udstillingsrum for Hempels berømte glassamling, der her skal iscenesættes på en ny måde.

Glasmuseum i gennemgribende modernisering i en ny strategi

Museet vil være landets førende formidler af glassets kulturhistorie og fortælle historien bag grundlægger, fabrikant J.C. Hempels glassamling - Nordeuropas største private. Samtidig udfoldes fabrikantens vision om et kulturhus med foredrag, debatter, musik og anden form for kunst og kultur.

- I øjeblikket er vi ved at se på vores arkitektur - de fysiske rum - med nye øjne. Det sker i samarbejde med et udstillingsarkitekt-firma for at få moderniseret og forbedret vejen og sammenhængen imellem museets afdelinger, så arkitekturen matcher det, vi vil med museet, siger museumsleder Helle Simonsen, ansat i foråret til at gennemføre strategien for 2020-25.