Glaskunstner Michael Kofod var en af de mange kunstnere, der åbnede for galleri og kunstnerisk viden i løbet af årets pinsekunst

Glas gider helst være seks milimeter

Odsherred - 21. maj 2018 kl. 22:42 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Orange, rød, dunkelt sort og koboltblå. En eksplosion af farver og glas, der vælter og vrider sig til hidsige rokker, blomsterfantasier, et gigantisk frugtfad med inspiration fra persisike tæpper og et oveflødighedshorn af lækre former.

Glaskunstner Michael Kofod, i Gelstrup, var en af de 62 kunstnere, der var med på årets officielle pinsekunstrute i Odsherred, og udover at være ganske godt tilfreds med pinsens omkring 400 gæster i den ombyggede hestestald, hvor 10 kunstnere udstiller og arbejder i to etager, så er han også glad for at dele ud af sin viden.

Odsherreds turistchef, Hans-Jørgen Olsen, er ganske godt tilfreds med årets pinserute, som han regner med kommer til at ramme de seneste års 25.000 - 30.000 besøg, og på de 19 steder han og en af hans medarbejdere har besøgt lød meldingen enslydende. Kunstnerne er ganske godt tlfredse, så selvom succesen nu har varet i 21 år, så bliver der næppe rokket det store ved modellen.

»I snit har hver kunstner 500 besøg i løbet af pinsen, og det er der fin tilfredshed med, så det at kunne møde kunstenrne, og høre om deres arbejdsmetoder bliver der ikke rokket ved, men man kan selvfølgelig altid tale med kunstnerne om, hvorvidt der skal justeres lidt ved konceptet, siger han.

Alpehuen mangler, Michael Kofod ved det godt, for der er studerende, der tidligere har sagt til ham at han slet ikke ligner en kunstner, men han er en dygtig glaskunstner, der går grundigt til værks, og på computeren har han detaljeret viden om 900 forsøg med glasfarvernes massefylde, og når man kun har keramiksøjler, papir, neupren og tyngdekraften som værktøjer skal der tænkes kreativt, særligt fordi glasd har en naturlig søgen efter at blive seks milimeter tyk.

Ovnformet glas eller koldtglaskunstner, begge navne duer, men skal Michael Kofod vælge så bliver det den med ovnen, for det andet lyder som en tøssedreng, der ikke tør arbejde med det varme glas.

Grimme kemiske forbindelser, lilla glas, der koster tre gange så meget som andet glas, fordi de er blandet med guld og refleksioner over, hvordan glasset bøjninger kan styres i en kunstnerisk proces var bare nogle af huldkornene, der mandag formiddag strøg fra kumstner til gæster.