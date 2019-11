Se billedserie på en råkold og fugtig novemberdag, der det måske ikke særlig gamourøst ud, men til maj, når træerne er grønne, fuglene pipper og solen varmer, så vil der være naturoplevelser og luksustelte at finde ved Høve Strand klar til glampingturisterne. Foto: Marianne Nielsen

Glampingturismen gør sit indtog

Odsherred - 23. november 2019 kl. 21:24 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er måske ikke helt hen i vejret, når Høve Strand Camping ser fremtiden i øjnene og med nye ejere i spidsen gør teltpladsen lidt mere luksuriøs med fast bund i teltene - det såkaldte glamping-koncept.

I hvert fald mener mangeårig turistchef i Odsherred, Hans-Jørgen Olsen, at glamping taler ind i en tendens i tiden, hvor tanker om bæredygtighed og enkelthed er ved at vinde indpas, når feriedestinationen skal vælges. Og så er beliggenheden heller ikke helt ved siden af.

- Høve Strand ligger jo meget kystnært og meget smukt. Den har jo i hvert fald naturoplevelsen. Men der også et begrænset areal, siger Hans-Jørgen Olsen, og peger på, at der er mange beskyttende hensyn, der skal tages på arealet, som vil vanskeliggøre at bygge nye faciliteter.

Selv har de nye ejere af pladsen ved Høve Strand , Lau og Michelle Sass, ikke lyst til at uddybe deres tanker bag konceptet endnu, med henvisning til, at der endnu er nogle detaljer der skal på plads.

Parret har dog på deres hjemmeside for pladsen, som de kalder »Lillero« lagt op til telte med så god plads, at der kan være en seng på det faste gulv og andre luksusfaciliteter i umiddelbar nærhed.

Den kombination er endnu ikke så udbredt i Odsherred, men en god idé, når restriktionerne på et areal, betyder at man skal tænke i mere utraditionelle baner.

- At have midlertidige nye faciliteter i form at telte med fast bund, det er nok meget godt set, vurderer han.

Turistchefen mener ikke, at romantikken i forestillingen om en ferie med pløkker og teltdug ved Høve Strand går af fløjten med det nye koncept.

- Romantikken er der jo stadig, for det er stadig en teltlejr tæt på naturen, siger han og vurderer, at glamping-konceptet både er en attraktiv ferieform for det unge par, børnefamilierne og det mod par.

- Og så henvender denne ferieform sig også til de, der tænker på miljø- og bæredygtighed. Den taler ind i den tendens, der er i tiden, for glamping er jo ikke luksus på den måde at vi forbruger rigtig mange ressourcer hele tiden. Det er mere luksus i form af komfort og nogle oplevelsestilbud som ikke kombineret med højt energiforbrug, siger Hans-Jørgen Olsen.

- Der er to former for camping, der udvikler sig positivt. Den en er luksuscamping efter resort-konceptet, hvor der nærmest er hotelfaciliteter, som eksempelvis Hvidbjerg Strand Feriepark på vestkysten. Og så er der Camp Møens Klint, der kombinerer tanken om at være tæt på naturen med en primitiv luksus, altså glamping. Det er en nyfortolkning af camping, uddyber turistchefen.

Mens den klimabevidste turist og luksusdyrenes krav til feriefaciliteter vinder frem, så har mellemklassevaren .- den traditionelle trestjernede campingplads det mere vanskeligt.

-De har det svært, for der er ikke kapacitet nok til at rykke over i luksussegmentet, og måske har de heller ikke beliggenheden til at rendyrke naturoplevelserne, siger han.