Se billedserie Yvonne Jensen glædede sig til at kunne tage imod kunder i Skoringen i Asnæs igen efter to måneders nedlukning. Men sommeren og den lokale opbakning vil vise om butikken overlever. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Glædeligt gensyn i centret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glædeligt gensyn i centret

Odsherred - 11. maj 2020 kl. 10:24 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På centertorvet svinger direktør for Superbrugsen i Asnæs, Brian Johansen selv kosten og rykker rundt på borde og stole i det moderniserede café-område, mens mangeårig butiksmedarbejder i Bechs herremagasin Claus Johansen har travlt med at lægge skjorter og herrebukser i de pressefolder, så både butik og området foran er klar til at modtage kunderne.

- Vi glæder os meget, for vi har savnet kunderne, og de har savnet os. Vi har rigeligt med håndsprit til kunderne, og vi regner med at de kan finde ud af at holde afstand, ligesom de har gjort de seneste par måneder, siger han, da avisen møder butiksassistenten på centertorvet.

Klokken er 8.30 mandag morgen og butiksejerne i Asnæs Centret har travlt med de sidste forberedelser inden genåbningen efter to måneders corona-nedlukning.

For at leve op til afstandskravene rykkede Superbrugsen kasse 6 helt ud af butikken, så den nu står ud for kiosken og blomsterhandleren. Og der bliver den stående, selvom afstandskravet søndag aften skrumpede ind fra to til en meter.

- Vi lader den stå, hvor den gør indtil videre. Og så håndspritstationer op i butikken, som bliver permanente, hvor vi også holder fast i at begrænse antallet af kunder ad gangen, fortæller Brian Johansen til avisen.

I Skoringen er indehaver Yvonne Jensen mere end klar til at hilse på kunderne igen.

- Det har været to måneder i Helvede. Jeg tror aldrig jeg har prøvet noget lignende i hele mit liv, siger Yvonne Jensen, der kort inden nedlukningen gik ind i Skoringen-kæden.

Derfor er genåbningen også et spørgsmål om overlevelse for skobutikken midt i centret.

- Jeg optimist, og hvis folk støtter lokalt, så skal det nok gå. Men sommeren vil vise om vi overlever, siger en meget berørt Yvonne Jensen.