Gjorde klar til vacciner på 12 timer

Plejecentret var udpeget til, at være det første sted i Odsherred, hvor der skulle gives vacciner mod covid-19 til beboerne, og det betød blandt meget andet, at borgmester Thomas Adelskov (S) var kommet på besøg.

- Alle har været fælles om det her. Det er ikke et »bare-lige« projekt. Det er vigtigt, at der er styr på vaccinerne, men der skal også bruges ekstra personale til rengøring og til at følge beboerne frem og tilbage, og holde øje med dem, når de sidder til observation 15 minutter efter vaccinen. Der har været mange brikker, der skulle falde på plads, og det tror jeg kun de er, fordi personalet har været så omstillingsparat og fordi alle har udvist godt kollegaskab, siger Ane Friis.