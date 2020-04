Retten i Holbæk genoptog torsdag en nævningesag omhandlende en 43-årig mand tiltalt for brutal vold og flere voldtægter af kæresten en nat i augsust sidste år. Foto: Marianne Nielsen

Gjorde hovedrent for at fjerne beviser efter voldsorgie

Odsherred - 24. april 2020 kl. 12:51 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da to betjente lørdag eftermiddag den 10. august sidste år ankom til et rækkehus i Grevinge for at arrestere en 43-årig mand, var der fuld gang i vaskemaskinen, og boligen var skinnende ren.

- Der var vasket gulv, sengetøjet var skiftet, og lagenet var vasket. Det var hovedrengøring, vil jeg sige, fortalte den ene af de to betjente, der foretog ransagningen, da han i går vidnede i sagen ved Retten i Holbæk.

En 30-årig kvinde havde meldt den 43-årige til politiet samme dag og anklaget ham for vold, trusler på livet og gentagne tilfælde af voldtægt hen over natten.

Kvinden var blevet tilset på skadestuen, hvor hun også anmeldte episoden til politiet. Manden har under retssagen nægtet sig skyldig, men det var alligevel betjentens opfattelse, at hovedrengøringen i rækkehuset havde til formål at fjerne beviser fra stedet på det, der var foregået.

- Jeg spørger dig direkte: Mener du, der var gjort rent for at fjerne beviser, spurgte forsvarsadvokat Mads Lyshøj Ulrikkeholm.

- Ja, det er mit indtryk, svarede betjenten.

- Kunne man forestille sig at der var gjort rent, fordi det var lørdag, og det var noget man plejer at gøre i weekenden, spurgte forsvarsadvokaten videre.

- Det var mit indtryk, at det var for at fjerne beviser fra det, der var foregået om natten. Tiltalte var meget rolig, og jeg er ikke sikker på at han forstod alvoren - eller som om han ventede, at vi kom. Han var indforstået med anklagerne, svarede betjenten.

Betjenten fortalte videre, at man under ransagningen konstaterede, at skraldet var tømt, og på tørresnoren hang et lagen og noget af det tøj, kvinden havde haft på dagen forinden.

Bag nogle puder på sengen fandt de et par mørkeblå trusser. Der var pletter på topmadrassen og på sofaen, som betjentene var usikre på, hvad skyldtes, men føjede effekterne til sagen for en sikkerheds skyld. I skraldespanden udenfor fandt betjentene to ark køkkenrulle med blod på og en klump hår:

- Det så mistænkeligt ud for mig, så jeg føjede det til sagen, forklarede betjenten.