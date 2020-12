Frisørmester Allan Gottfredsen ægrer sig over, at må lukke frisørsalonen Sans i Nykøbing igen. Sammen med sine frisører har han droppet fridagene i denne uge, for at kunne klippe flest muligt inden jul. Foto: Marianne Nielsen

Giver den en skalle og åbner for ekstra frisør-tider før nedlukning

Der bliver nemlig rig mulighed for at holde fri i næste uge, efter statsministeren onsdag aften meddelte, at liberale erhverv skal lukke ned fra 21. december til den 3. januar.

- Vi har åbnet op for ekstra frisørtider - ikke kun fordi vi gerne vil servicere vores kunder bedst muligt, men der er jo også et økonomisk aspekt i det. For det har virkelig været et hårdt år, og vi har slet ikke haft samme antal kunder som vi plejer. For folk har jo ikke skullet noget, så de har ikke prioriteret en klipning. Jeg har endnu ikke et overblik over dette års økonomi på grund af kompensationsordinger, der har været undervejs, uddyber frisørmesteren, som også peger på at der stadig er pension og feriepenge, der skal betales af egen lomme.