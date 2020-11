Formand for Odsherreds Rideklub, Lisbeth Mortensen, har sammen med Lone Nielsen fra klubben lanceret et støttebevis, som overrækkes til lokale og rideinteresserede, som donerer et beløb til den første etape af byggeriet til det nye Hestekulturcenter.

Giv en hånd til rideklubben

Mange bække små, skulle gerne ende med, at der kan bygges et hestekulturcenter ved Odsherreds Rideklubs faciliteter på Nykøbing-Slagelsevej ved Vig. Klubben rækker nu hånden ud mod lokale og erhvervslivet, som kunne tænke sig at give en donation til projektet. Rideklubben lancerer et støttebevis, som man kan få til evigt eje, hvis man giver et økonomisk bidrag til den første etape af byggeriet.

- Vi har allerede opbakning fra lokale virksomheder, Odsherred Kommune og Dansk Rideforbund. Vi ønsker at skabe et inspirerende mødested for alle - uanset alder. Om man rider eller ej, er det vigtigt at kunne fastholde de unge piger og drenge, som brænder for deres sport. Der er behov for udviklingsaktiviteter, som handicapridning og gode faciliteter til out-door arrangementer. Odsherred Hestekulturcenter vil skabe vækst og et øget fokus på Odsherred, siger Lone Nielsen fra Odsherreds Rideklub, som på billedet ses sammen med klubbens formand, Lisbeth Mortensen.