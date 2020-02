Gevaldigt imponerede over succes

»Vi har fået over 50 mio. kr til at køre et it-baseret projekt, som kan give KOL-patienter et anderledes roligt liv uden for hospitalet. I al sin enkelhed følger sundhedspersonale KOL-patienterne fra skærme i Lynghuset, og her kan de reagere på de meldinger patienterne giver, og jeg kunne tydeligt se på de to sygeplejersker, der var med i præsentationen, at de har en meget stor faglig stolthed med i projektet. Det er tydeligvis et projekt, som vi kan være stolte af at være med til. Det strålede ud af personalet og det bliver meget spændende at følge,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.