Geppels nye ejer startede med at sælge golfbolde

Mens han gik i skole, drev han webbutikken Billigegolfbolde.dk, som han solgte, da han var 22, for et beløb mellem en og ti millioner, som han dengang sagde til Berlingske.

- Det har været en svær beslutning, fordi Billigegolfbolde.dk har været en så stor del af mit liv. Jeg har lagt sindssygt mange timer i det og knoklet dag og nat for at få den forretning, jeg har i dag. Derfor var det meget vigtigt for mig, at den, som overtog shoppen, var klar til at drive den videre i samme ånd, sagde Casper Blom til avisen.