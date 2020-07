- Vi vil gerne hjælpe initiativrige og engagerede borgere til at gennemføre arrangementer, siger Morten Egeskov, direktør i Geopark Odsherred. Foto: Thomas Olsen

Geoparken giver støtte til lokale arrangementer

Odsherred - 18. juli 2020

Fonden Geopark Odsherreds bestyrelse har besluttet at udlodde 80.000 kr. til at støtte arrangementer i Odsherred i efteråret 2020.

Baggrunden er dels, at den særlige Covid-19-situation har medført aflysninger af en lang række aktiviteter, som normalt ville være gennemført i Odsherred, dels at Geopark Odsherred ønsker at bidrage til ambitionen om at styrke aktiviteten i herredet i ydersæsonen.

Ved uddeling af støtte vil der blive lagt vægt på, at aktiviteterne appellerer til såvel turister som fastboende. Og særligt aktiviteter, som kan understøtte den planlagte indvielse af solvognens fundsted i Trundholm Mose den 12. september, vil blive prioriteret højt. Men i en pressemeddelelse fra Fonden Geopark Odsherreds bestyrelse fremhæves det, at der herudover ikke er væsentlige begrænsninger på, hvem der søge støtte, og Geopark Odsherred har generelt bestræbt sig på at gøre ansøgningsprocessen så enkel og ubureaukratisk som muligt.

- Vi vil gerne hjælpe initiativrige og engagerede borgere til at gennemføre arrangementer, som kan skabe aktivitet og oplevelser i efteråret. De skal ikke drukne i ansøgningsskemaer og formelle krav, og derfor beder vi kun om ganske få oplysninger, siger geoparkens direktør, Morten Egeskov, om ansøgningsmaterialet, som kan findes på geoparkens hjemmesiden.

Tjener på sommerhuse

Geopark Odsherreds mulighed for at støtte aktiviteter hænger sammen med, at geoparken ejer Odsherreds største udlejningsbureau, Feriepartner Odsherred, hvorfra overskuddet går ubeskåret til fonden.

- Sommerhusudlejningen i 2020 kommer til at slå alle rekorder, og det styrker selvfølgelig Fonden Geopark Odsherreds økonomi betragteligt. Det er meget tilfredsstillende, at vi på denne måde kan bruge et rigtig godt resultat til gavn for Odsherreds borgere og vores mange landliggere og turister, siger Morten Egeskov.

Der er frist for ansøgning den 17. august, og ansøgere kan forvente svar få dage efter ansøgningsfristen.