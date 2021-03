Odsherred Kommune og Geopark Odsherred skal forhandle om den fremtidige turismeindsats.

Geopark tager sig af turismen

Odsherred - 17. marts 2021 kl. 20:30 Af Torben Andersen

Det bliver Geopark Odsherred, som overtager turistopgaverne i forbindelse med, at Odsherred Kommunes samarbejde med Destination Sjælland ophører til sommer. Flere turistaktører har udtrykt utilfredshed med den tværkommunale turistorganisation, og det fik politikerne til at opsige samarbejdet.

Økonomiudvalget besluttede tirsdag så, at man nu vil forhandle med Geopark Odsherred, som er en selvejende fond, om at drive den vigtige turisme-indsats.

Borgmester Thomas Adel­skov (S) forklarer, at opgaven deles over i to. En, der på kort sigt handler om at få ordnet vigtige opgaver som at få en opdateret hjemmeside til turisterne, og så skal markedsføringen være i top, inden sæsonen indledes.

- Vi vil nu forhandle med geoparken om en model, som så skal forelægges for økonomiudvalget, siger Thomas Adelskov, som fortsætter:

- Herefter har vi også brug for at få talt rigtig grundigt med aktørerne, både de store og de små, om, hvordan vi organiserer turisme-indsatsen. Hvordan involverer vi fremadrettet aktørerne? Hvordan danner vi netværk, der kan understøtte hinanden, og hvordan sikrer vi, at aktørerne får indflydelse? Det er langt fra sikkert, at det er rigtigt at genoplive turistrådet, som vi havde tidligere. Det bliver en proces, og vi indkalder til en konference til efteråret med alle aktørerne.

Geoparkens bestyrelse diskuterede sagen på sit sidste møde, og den var positiv over for at indgå i en dialog med kommunen om at overtage turisme-opgaverne.

Det årlige budget til turisme-arbejdet i Odsherred er 2,8 mio. kr.

- Ingen i økonomiudvalget har peget på, at der skal spares her. Det kan tvært­imod være relevant at se på, om der er nogle startomkostninger, siger Thomas Adelskov.

Politikerne har ikke talt om, hvor turisme-organisationen rent fysisk skal placeres. I dag holder geoparkens sekretariat til i det tidligere tinghus i Nykøbing.