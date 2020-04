Geopark festival gennemføres i det små

Besøgstallet på hver enkelt event reguleres efter det tilladte max-antal for hvor mange personer, der må samles. Samtidig vil der være et stærkt fokus på alle de hensyn vi skal tage til hinanden, når vi mødes uden for hjemmets fire vægge.

- Det bliver en særudgave af festivalen, der udelukkende vil byde på små arrangementer med få gæster per event. Geoparkens kulturhistorie vil fortsat være det gennemgående tema for festivalen, men de store events i programmet som åbningen af SolvognensFundsted, udskydes til senere på sommeren, fortæller direktør i Geopark Odsherred Morten Egeskov i en pressemeddelelse.

Geopark Festivalen er beriget med en festivalplads i det åbne landskab på 357 km2 (hele Odsherred). Der er derfor plads til, at mange mindre aktiviteter fordeles over et stort areal - og det svarer også til det oprindelige koncept for festivalen.