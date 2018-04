Direktør for Geopark Odsherred, turistchef Hans-Jørgen Olsen, opfordrer til et strategi-møde om Husets fremtid. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Geopark-direktør bekymret for Huset i Asnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Geopark-direktør bekymret for Huset i Asnæs

Odsherred - 06. april 2018 kl. 12:16 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherreds turistchef Hans-Jørgen Olsen, der også er direktør for Geopark Odsherred, kalder det »bekymrende og brand-ærgerligt«, at det selvejende, kunstnerdrevne udstillingssted og galleri Huset i Asnæs er i krise på grund af faldende kunst-salg, og at bygningen nu sættes til salg for at der kan bruges af friværdien.

Læs også: Kendt forretning sælges

Han opfordrer til, at Husets bestyrelse indkalder til et strategi-møde, hvor han og repræsentanter for kommunen deltager, for i fællesskab at finde frem til en ny strategi for Husets fremtid.

- Vi kan ikke gå ind og købe eller drive Huset, og jeg sidder ikke inde med en løsning på problemerne her og nu. Men jeg vil meget gerne bidrage i en diskussion om muligheder og udfordringer for Huset. Jeg håber, at vi - Huset, geoparken og kommunen - i fællesskab kan komme med nogle gode bud på løsninger, siger Hans-Jørgen Olsen til dagbladet Nordvestnyt.

- Huset i Asnæs er en samling af lokale, professionelle kunstnere, der leverer kunst af høj kvalitet. Vi kalder Odsherred én af Danmarks særlige kunst-egne. Så er det meget ærgerligt, at det sted, som i høj grad har personificeret den bedste kunst, er i krise. Vi har ikke så mange af de store flagskibe i Odsherred, siger Hans-Jørgen Olsen til Nordvestnyt.

relaterede artikler

Fejl fra systemet: Ung kvinde risikerer at få lukket for bankkontoen 04. april 2018 kl. 13:30

Fik varmen af kolde kontanter 03. april 2018 kl. 20:06