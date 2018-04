Geopark-cykelløb i Odsherreds bjerge

- Vores ambition er at lave et cykelløb i Bjergene som en årligt tilbagevendende begivenhed under Geopark Festival. Sjællands svar på Grejsdalsløbet ved Vejle, siger bestyrelsesformand for Fonden Geopark Odsherred, Michael Kristiansen, i et interview i dagbladet Nordvestnyt lørdag.