Formanden for Geopark Odsherreds bestyrelse, Michael Kristiansen, ser frem til at modtage ansøgninger til lokale projekter. Geoparken uddeler 375.000 kr. til diverse initiativer, og ansøgningsfristen er den 6. juni. Foto: Mie Nee Foto: Mie Neel

Geopark Odsherred støtter igen lokale projekter

Odsherred - 20. maj 2021 kl. 16:54 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Fonden Geopark Odsherreds bestyrelse har besluttet at udlodde 375.000 kr. i 2021.

Støtte kan søges til både små, lokale aktiviteter og større projekter, som sætter Odsherred på landkortet. Udlodningen er den største i Geopark Odsherreds historie, og alene mulig på grund af et godt årsregnskab for 2020 i Feriepartner Odsherred, som er ejet af Geopark Odsherred.

Geopark Odsherreds bestyrelse har ved udlodningen besluttet at fokusere på to hovedområder: Dels lokale arrangementer, som kan medvirke til at øge oplevelserne i Odsherred for både borgere og turister, dels større projekter, som kan være med til at skabe opmærksomhed om Odsherred nationalt og internationalt.

- Nu, hvor vi forhåbentlig kan se enden på corona-epidemien, er der en stor længsel efter aktiviteter og oplevelser, og jeg håber, at muligheden for at få støtte fra Geopark Odsherred kan være med til at sikre, at der er masser af gode oplevelser til Odsherreds gæster og borgere. Med det gode resultat i Feriepartner Odsherred har vi desuden fået mulighed for at støtte nogle lidt større projekter, siger formand for Geopark Odsherreds bestyrelse, Michael Kristiansen i en pressemeddelelse.

Ved uddeling af støtte vil der blive lagt vægt på, at aktiviteterne og projekterne appellerer til såvel turister som fastboende.

Men herudover er der ikke væsentlige begrænsninger på, hvem der kan søge støtte, og Geopark Odsherred har generelt tilstræbt at gøre ansøgningsprocessen så enkel og ubureaukratisk som muligt.

- Vores ønske er at hjælpe lokale ildsjæle med at realisere deres projekter - store som små. Derfor beder vi ikke folk om at udfylde en masse skemaer. Vi skal selvfølgelig sikre, at projekterne er fornuftige og kan gennemføres, og lægger også vægt på, at der er anden finansiering end tilskud fra geoparken, men mest af alt går vi op i at kunne støtte nogle gode projekter, som gør det sjovere og mere spændende at være turist eller borger i Odsherred, siger direktør for Geopark Odsherred, Morten Egeskov.

Ansøgningsfristen er den 6. juni 2021, og Geopark Odsherreds bestyrelse vil i løbet af juni måned tage stilling til ansøgningerne. Oplysninger om, hvordan man søger, findes på Geopark Odsherreds hjemmeside www.geoparkodsherred.dk.

Forud for udlodningen på 375.000 kr., har Geopark Odsherred, gennem Feriepartners Oplevelsespulje, uddelt 30.000 kr., og geoparken har desuden støttet bl.a. gravel-festivalen Backlands, som afvikles i Odsherred i september, og videnskabsfestivalen Summer Bloom, som afvikles i Klintebjerg i juli.