Se billedserie Næstformanden for lokaldemokratiudvalget, Majbrit Edlund Jensen (tv.), kunne fortælle Tine Schulz fra Bjergesø Bylaug, at landsbyen havde vundet titlen som Årets Geopark Landsby. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Geopark Landsby-vinder fundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Geopark Landsby-vinder fundet

Odsherred - 26. oktober 2019 kl. 17:00 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en halv times votering besluttede lokaldemokratiudvalget og Geopark Odsherred lørdag eftermiddag, at Bjergesø skulle have titlen som Årets Geopark Landsby. Udvalget havde forinden besøgte tre landsbyer - foruden Bjergesø var det Unnerud og Klint. Bjergesø-borgerne havde videreudviklet på landskabet omkring det store bålhus, som i 2017 gav dem sejren i Landsby Makeover. Et udekøkken og keramikfortællinger indgår nu som en del af samlingsstedet.

Næstformanden for Lokaldemokratiudvalget, Majbrit Edlund Jensen lykønskede de fremmødte Bjergesø-borgere i bålhuset.

- I har valgt et projekt, hvor I har rigtig meget fokus på stedets fortid, og et bud på, hvad fremtiden også kan bringe. I har haft fokus på FNs verdensmål, som I har fortolket dem, så de betyder noget for eget lille lokalsamfund. Og I har også formået at kommunikere en kulturhistorie ud, og I viser et helt særligt engagement. I er nyskabende og har en høj standard, og I viser os nogle holdbare løsninger, sagde hun og fortsatte:

- I har også haft fokus på, at stedet skal gøre nytte for andre end jer, og I har et særligt bæredygtigt element med de lokale fødevarer, og I snakker om et æbleværksted. På den måde får de lokale fødevarer en helt ny fortælling. Sidst har I lavet noget folkelig keramik. Bjergesø, for pokker! I er samskabende, og I kan noget helt særligt. Blev ved med at gøre det, I gør i dag!

Tine Schulz fra Bjergesø Bylaug var glad og stolt over, at Bjergesø vandt dysten.

- Det er megafedt. Vi har lagt rigtig mange kræfter i det her. Nu har vi fået geoparken ind over, det var noget vi manglede. De lokale råvarer er med i projektet. Der har nok været omkring 20 personer med i projektet. Nu skal vi have gjort udekøkkenet færdigt, og nogle geopark-kakler skal op at hænge, sagde Tine Schulz.