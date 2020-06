Anna Karina Berg, der også står for sang og klaver, og HC Bisschop Mogensen, som bidrager med sang såvel som blandt andet percussion. Privatfoto.

Geopark Festival hylder det store i det små i år

Årets udgave af Geopark Festival, 3.-5. juli står ikke kun i kulturhistoriens tegn, den står lige så meget i coronaens tegn. For corona-restriktionerne gør, at man har måttet nedskalere lidt og ikke begive sig ud i events, der tiltrækker hundredvis af mennesker på en gang.

- Vi hylder det store i det små, kan man vel sige. Men det betyder også, at der ikke er de helt store arrangementer, der tiltræller mange mennesker, siger Helle Nordgaard fra festivalsekretariatet.

- Det er op til arrangørerne selv, hvor mange mennesker de vil have til deres events, men maksimalt 50. Vi gør det forsvarligt og af samme årsag skal man i år bestille billetter til de arrangementer, man gerne vil besøge. Det koster som minimum 25 kroner og dækker udgifterne til administration af corona-restruktionerne, siger Helle Nordgaard fra Geopark Odsherreds festivalsekretariat.

»Sol Música ("Solens musik") er resultatet af et samarbejde mellem to lokale kunstnere, komponist og tekstforfatter Anna Karina Berg, der også står for sang og klaver, og HC Bisschop Mogensen, som bidrager med sang såvel som blandt andet percussion, som til festivalen har skabt musikfortællingen, der søger tilbage i Odsherreds ældste kulturhistorie gennem de dybeste rødder, vi har: Musikken, naturen og landskabet«, som der står i oplægget til arrangementet, som finder sted ved Skamlebæk Radiostation.