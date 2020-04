Geopark Festival i Odsherred vil i år bestå af et væld af små events med kun få deltagere, flere ude i naturen, og nogle af arrangementerne vil kunne gentages hen over sommeren, vurderer geopark-direktør Morten Egeskov. Foto: Thomas Olsen

Artiklen: Geopark Festival - et tæppe af små events

Geopark Festival 3.-5. juli vil være geografisk spredt med mange små events over hele Odsherred, flere ude i naturen, og derfor vil den, efter arrangørens mening, kunne gennemføres corona-sikkert.

Nu overvejer festivalen, om nogle events kan gentages senere på sommeren for at kunne efterkomme den forventede efterspørgsel fra sommergæsterne, oplyser Morten Egeskov, direktør for Geopark Odsherred.