Christina Even, som her ses sammen med borgmester Thomas Adelskov (S), blev trsdag genvalgt til posten som formand for Odsherreds Lærerkreds. Foto: Odsherred Kommune

Genvalgt: Lærernes målmand fortsætter

- Jeg skal først og fremmest stå på mål for lærerne, men er også bekymret for børnene. Kommunens økonomi fylder meget i lærernes hverdag, Det bekymrer mig, at der er stigende elevtal på privatskolerne i kommunen, fordi de børn tager økonomien ud af folkeskolens rammer. Det er et tegn på, at vi har et problem, hvis folkeskolen ikke er forældrene førstevalg. Det kan også ende med at give problemer med at få ansat og fastholde lærere, siger Christina Even.