Se billedserie Skamlebæk Radiostation har været nævnt som mulig placering af Museum Odsherred. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Genstart: Søger igen efter museumsplacering

Odsherred - 27. august 2020 kl. 14:17 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kultur- og folkeoplysningsudvalget har valgt at genstarte den arbejdsgruppe, der tilbage i 2016 var rundt i Odsherred og se på mulige placeringer af det kulturhistoriske museum i Odsherred.

I juni besluttede politikerne at sætte de nuværende museumsbygninger på Annebjerggaard til salg, og i kultur- og folkeoplysningsudvalget blev udvalgsmedlemmerne enige om, at det var på tide at finde ud af, hvor sagen egentlig stod.

På august-mødet nåede udvalgsmedlemmerne frem til, at arbejdsgruppens politiske repræsentanter bliver Erik Winther og Leif Egholm, og når Museum Vestsjælland og administrationen har udpeget deres repræsentanter, skal søge-processen kickstartes med et opstartsmøde, hvor blandt andet de to museumsforeninger, Geopark Odsherred, Odsherreds Erhvervsforum inviteres med.

- Vi har bestemt os for, at vi nedsætter en gruppe, der skal se på placeringer igen, siger udvalgsformand, Gitte Hededam (S).

Politisk har der tidligere været stemning for en placering på Skamlebæk Radiostation, hvor man vurderede at der både var plads til kulturen og kunsten, men af mange årsager, har det ikke været muligt at få en definitiv afklaring på, hvad ejerne ønskede med ejendommen.

En placering af et museum der, er ikke lukket endnu, siger udvalgsformanden.

- Vi har ikke lukket nogen placeringer ude, men vi kigger på alt. Vi skal og vil finde en løsning, så der kommer noget senere på året, fastslår Gitte Hededam (S).