Gense fotos fra den seneste landliggerkamp: Rørvig IF var tæt på at tage sejren

I den traditionsrige show-fodboldkamp mellem kendisser og Rørvig IF-drenge - Landliggerkampen - kæmper professionelle fodboldspillere, komikere, skuespillere, mediefolk hvert år indædt for at besejre det lokale fodboldhold på Højsandet Stadion.

Det kommer ikke til at ske i år - Landliggerkampen er aflyst for andet år i træk på grund af corona-restriktionerne.

Derfor er der god grund til at gense Sjællandske Mediers fotograf Kim Rasmussens billeder fra 2019, hvor der var ny publikums-rekord på Højsandet stadion med 4388 betalende gæster.

Med cifrene 3-2 til Rørvig IF med få minutter tilbage af kampen var det også snublende tæt på en anden rekord, nemlig den første sejr til de fastboende i en kamp, der havde bølget uendeligt langsomt frem og tilbage.

Men landliggerholdet, anført af Stig »Tøffe« Tøfting, kæmpede sig tilbage, udlignede med et mål af ny mand, Mads Laudrup, og lige før dommer Kim Miltons slut-fløjt scorede komiker Melvin Kakooza sejrsmålet til 4-3.

- Hvis Landliggerne havde tabt den her kamp, ville det være en tragedie af bibelske dimensioner for »Tøffe«. Han ville have taget byens fire yngstefødte med i sin ladbil herfra, brølede kendis-komiker Jan Gintberg fra speakertårnet.