Chano Hansen (tv) er nomineret til Årets Førstehjælper 2020 og en pris på 10.000 kroner for at have genoplivet sin stedfar Søren Hansen (th) efter et hjertestop. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Genoplivede stedfar efter hjertestop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genoplivede stedfar efter hjertestop

Odsherred - 29. juni 2020 kl. 06:47 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Chano Hansen fra Hørve beskriver sig selv som en helt almindelig mand. Men han er faktisk en af hverdagens helte. Den 17. februar sidste år var han med til at gøre en forskel på liv og død, da hans stedfar, Søren Hansen, faldt om med hjertestop under en familiefest.

Den korte historie er, at Chano Hansen reddede sin stedfar, men når Chano Hansen fortæller den længere udgave, forstår man, at det kræver en ganske særlig vilje og et stort overskud, for at gøre det, som Chano Hansen gjorde.

- Vi var det meste af familien samlet hos min storesøster og hendes mand, hvor vi skulle fejre min lille nevøs fødselsdag. Vi sad og hyggede os efter en brunch, da min mor pludselig råber, at den er helt gal med Hansen. Det kalder vi min stedfar, fortæller Chano Hansen.

Chano Hansen er elektriker, hvilket viser sig, at være et held. For som elektriker har han i mange år taget førstehjælpekursus hvert andet år.

- Men jeg havde aldrig brugt det i praksis. Alligevel var jeg godt klar over, at nu måtte vi handle, fortæller han.

Stedfaren sank sammen og lød som om, han havde besvær med at trække vejret. For Chano Hansen var det vigtigt at bevare overblikket, og ikke gå i panik.

- Men der skete rigtig mange ting, da min stedfar pludselig vendte det hvide ud af øjnene. Jeg skulle have min storesøster til, at falde til ro. Jeg tjekkede om der var ringet 112, og om ambulancefolkene kunne få adgang, husker Chano Hansen.

Ellers har han svært ved at huske, hvad der nøjagtigt skete, fordi han arbejdede så intenst med at give kunstigt åndedræt og hjertemassage.

Først da lægevognen efter 15 minutte og kort efter ambulancen dukkede, overtog de genoplivningen fra Chano Hansen.

- Da min stedfar kort efter kom til bevidsthed, gik jeg hen til ham og sagde: Det gør du bare ikke igen. Vi grinede begge to, husker Chano Hansen.

Søren Hansen blev hentet med en helikopter og fløjet til behandling på Rigshospitalet, og har det godt i dag.

Fakta om "Årets førstehjælper" Chano Hansen, Hørve, er en af tre nominerede til prisen som årets førstehjælper 2020.

Den 17. februar 2019 var han med hjertemassage og kunstigt åndedræt med til at redde sin stedfars liv.

Chano Hansen er blevet indstillet af sin søster og er udvalgt af en jury hos Røde Kors, som blandt andet består af en læge.

Det er 29. gang Røde Kors kårer årets førstehjælper. Vinderen vil få 10.000 kr, mens de to andre nominerede vil få 5000 kr. hver.

Vinderen bliver kåret fredag d. 3. juli. Oplevelsen kom til at sætte sine spor hos Chano Hansen.

- Jeg var meget anspændt det første år efter. Følte nok, at jeg skulle passe på alle mennesker omkring mig, siger han.

Efter et år måtte han sygemelde sig. Der skulle psykologhjælp til at hjælpe ham igennem det chock, som genoplivningen af stedfaderen også havde været.

Det er Chano Hansens søster, som gennem Røde Kors har indstillet ham til prisen som årets førstehjælper. Prisen er på 10.000 kroner, og skulle han modtage den, så ved han allerede nu, hvad pengene skal bruges til.

- Jeg vil gerne give et førstehjælpskursus til venner og familie, for det er noget af det, som har plaget mig meget i min sygeperiode. Hvor mange andre kunne have gjort det, jeg gjorde, hvis jeg ikke havde været der? siger Chano Hansen.

relaterede links