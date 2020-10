Gennemsigtighed: Træ-port til bibliotek udskiftes med en glasdør

Den massivt udseende træ-skydedør i Kulturhus Aksen i Asnæs udskiftes nu med en ny skydedør i glas for at give mere gennemsigtighed og signalere bibliotek og kulturhus.

Biblioteksleder Jesper Bertelsen har længe ønsket, at den stramt arkitekt-tegnede Aksen-bygning i Asnæs kommer til at udstråle mere bibliotek og kulturhus - med udskiftningen af skydedøren bliver der taget et skridt.

I forbindelse med tegnestuen Arki-Labs arbejde i 2018 med at inspirere til at gøre Asnæs' midtby mere levende og appetitlig, blev det nævnt, at Kulturhus Aksen ikke signalerede bibliotek. Det kunne lige så godt være et slagteri.