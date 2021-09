Genfandt musikglæden i Fangekoret

Se billedserie I fængslets fangekor genfandt Anders Garcia glæden til musikken som dengang han var dreng. Foto: Jørgen Jørgensen

Odsherred - 02. september 2021 kl. 10:20 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Foran det lille lydstudie Baby Factory på Østerbro sidder Anders Garcia og Lars Falck på en bænk sammen med studiehunden Gizmo på 14 år og den kun 18-årige praktikant, Asger Schrøder og venter i sensommersolens formiddagsstråler, der kiler sig ned mellem de gamle etageejendomme i hovedstaden.

Nordvestnyt har sat de tre stævne til en snak om gamle dage, musik og fremtidsdrømme.

Det 40-årige sangtalent med den dybe, rå stemme fra årets udgave af X Factor og musikproduceren på Østerbro er barndomsvenner og skolekammerater fra Fårevejle og nu også samarbejdspartnere i forbindelse med udgivelsen af Anders Garcias debutsingle »Me, My Soul & I«.

En dom på tre års fængsel for narkosalg, skulle vise sig at være et fundamentalt vendepunkt i Anders Garcias liv. Her genfandt han sin musikalitet og lysten til at synge, som ellers var lagt på hylden for mange år siden.

- Jeg kom med i Fangekoret, og mærkede hvilken forløsning, det var, og hvordan det virkede terapeutisk på mig, fortæller han.

Det var en tragisk trafikulykke for 12 år siden, der sendte ham og hans daværende kone ud i en så økonomisk ustabil periode, at han endte med at sælge narkotika for at overleve og betale regningerne.

Et dumt valg, som han fortryder, men det endte med også at åbne en dør for en ny tilværelse på klem via fangekoret, der gav ham lysten og modet til at synge igen. Og til at melde sig til audition på X Factor.

Han røg ud, da klappen gik ned ved Five Chair Challenge lige inden de efter- tragtede liveshows i vinter.

- At ryge ud af X Factor, var ikke den store katastrofe. Jeg havde taget beslutningen om at realisere mig selv, og derfor var det ikke et kæmpe nederlag, for jeg har snart prøvet så mange ting i mit liv, at det bare var noget, der skulle klares. Og det blev jo starten på det her projekt, fortæller han.

Et musikalsk momentum Dagen efter sit exit fra X Factor genoptog Anders Garcia, kontakten til en barndoms- og ungdomsven, musik- producer Lars Falck, og kan nu præsentere sit første singleudspil »Me, My Soul & I« og sætter alt ind på at det skal være hans vej væk fra fortidens kriminalitet.

Indtil videre er han på kontanthjælp, for en deltagelse i X Factor er ingen garanti for succes på hitlisterne.

- Vi tager det stille og rolig, og jeg er i gang med at skrive meget mere, fortæller han.

- Det er nu han har momentum. Min plan med Anders er, at når han har udgivet fem singler, så skal han ud og spille små koncerter og få noget erfaring. Vi tager et skridt ad gangen, supplerer Lars Falck, der har 25 års erfaringer i branchen at trække på.

Tavs i tre dage For 40 år siden kom Anders Garcia til verden på fødeafdelingen på Holbæk Sygehus, men der gik tre dage, før han stak i et vræl.

De første år boede han i Holbæk med familien, inden de flyttede til Fårevejle Stationsby og senere til Skamlebæk.

Musikken flyttede med; og i et øvelokale bruge han og fem søskende mange timer med guitaren og bassen, men også boldbanerne i Asnæs blev frekventeret i fritiden.

- Tiden i Fårevejle og Skamlebæk husker jeg som en rar tid, hvor jeg voksede op ved vandet, i forholdsvis rolige omgivelser, og det var fantastisk som barn. Men som ung, husker jeg også kedsomhed og frustration nogle gange. Man gik og ventede på, at der skete noget, erindrer han.

Men så kom voksenlivet i vejen, og i 20 år var musikken og sangen lagt på hylden. Ej heller Lars Falcks idé om at hive ham ind i et boyband omkring årtusindskiftet, bed han på.

- Nej, det blev heldigvis ikke til noget, griner han.

Nu er de første sange ude på streamingtjenesten Spotify og flere venter på, at Asger Schrøder og Lars Falck hiver ham ind foran mikrofonen i lydstudiet igen om et par uger.

Indtil da, handler det om at få budskabet om sin musik ud til lytterne.

- Jeg har fået mig et godt team fra Scala Media til at booste singlen på sociale medier, for det er ikke der, jeg er bedst, erkender han.

Målgruppen for Anders Garcias sangunivers er kvinder i alderen 35 til 44 år.

- Jeg håber, at folk kan lide min musik, måske får en tåre i øjet og kan relatere til teksterne, og at det kan give dem noget, ligesom det har givet mig en masse, siger Fårevejle-drengen.