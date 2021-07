Genetablering af naturområde kan snart være en realitet

Der var smil på læben og champagne i glasset, da Åse Christensen fra foreningen Skønhed og Skrald torsdag på foreningens vegne modtog 10.000 kroner fra Fonden Geopark Odsherred til foreningens projekt med at genetablere et moseområde i forbindelse med Vig Park som naturområde. Der er nok mange, som ikke husker, at der har ligget en park. En af dem, er geoparkdirektør Morten Egeskov. Efter en rundvisning med Åse Christensen blev han dog overbevist om, at det kan blive til et spændende sted. Vig Park blev etableret i årene 1993-1994 under daværende borgmester Boldil Olsen (S) i Trundholm Kommune. I en »borgerlund« plantede byens borgere træer, og fik deres træ registreret på kort med navn og nummer.

Foreningen skriver i ansøgningen til fonden, at de ønsker at skabe et rekreativt moseområde, som trækker mennesker i alle aldre ud i naturen. De frivillige i foreningen vil stå for at genetablere og bygge broer, klippe siv i området tilbage, og bygge en udsigtsplatform, hvor man kan nyde både udsigten til moseområdet og en madpakke. Der er også planer om opførelse af et muldtoilet og et stort område med højt græs og en blomstereng med vilde blomster.