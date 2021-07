Genbrugt flamingo kan blive en god forretning

- Vi regner med at have mellem 60 og 80 tons flamingo om året. Jeg tror de øgede mængder hænger sammen med, at flere borgere har fået flere ting leveret med pakkepost, og de er ofte pakket ind i flamingo, siger Nichlas van Weezel, som er leder af affald og miljø i Odsherred Kommune.

- Dette er vores første forsøg på et samarbejde med en lokal virksomhed om at skabe løsninger inden for genbrugsområdet. Forsøget skal på sigt løse et konkret problem for kommunens genbrugsstationer. Vi bruger i dag mange ressourcer på at transportere et meget let produkt, siger Nichlas van Weezel.