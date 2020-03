Genbrugspladser åbner nok i næste uge

De fire genbrugspladser i Odsherred kommune er på grund af corona bekæmpelsen meldt lukket til den 13.april, men så længe behøver man ikke vente med at komme af med sit haveaffald.

Odsherred kommunes borgmester Thomas Adelskov (S) fortæller, at genbrugspladserne angiveligt åbner på tirsdag i en eller anden begrænset form, efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne og kommunernes landsforening, og selvom pladserne på Odden, i Nykøbing, Hønsinge og Fårevejle skal sikres, så folk holder den anbefalede afstand til hinanden, så vil det uden tvivl give glæde, at det sandsynligvis bliver muligt at slippe af med sit haveaffald.