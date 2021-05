Genåbnings-aftale blev dødsstødet: Vig Festival må aflyse

Nattens genåbningsaftale, hvor det blev bestemt, at der frem til 1. august højst må samles 2000 mennesker til store udendørs arrangementer, inddelt i sektioner på 200 og uden overnatning, blev dødsstødet til Vig Festival, der skulle have fundet sted 8.-10 juli.

- Med de krav fra myndighederne vil det være umuligt at holde Vig Festival, som vi har lagt op til og solgt billetter til, så vi er desværre tvunget til at aflyse, siger bestyrelsesformand Lars Gjerlufsen.

- Selvfølgelig er det super-ærgerligt nu at skulle aflyse Vig Festival for andet år i træk - ærgerligt for alle dem, der har med festivalen at gøre, og for de foreninger som nu for andet år må undvære penge til foreningsarbejdet, ungdomsarbejdet og socialt arbejde, siger Lars Gjerlufsen.