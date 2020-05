Restauratør Ole Lind på Restaurant Strandlyst på Lyngen, har valgt at vente tre dage med at lukke op for servering.

Genåbning: Restaurant venter tre dage

- Det havde været bedre, hvis vi havde kunnet tage hul på udeserveringen fra i mandags. Men nu væbner vi os med tålmodighed, og ser frem til den 18. maj, hvor vi så til gengæld kan lukke op for servering både ude og inde, siger ejer af Burgerhjørnet på Lyngen, Søren With, som kun har kunnet tilbyde take away-mad under nedlukningen.