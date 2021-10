Se billedserie Kræftens Bekæmpelse er også aktiv i forbindelse med Lyserød Lørdag. Foto: Pia Larsen

Genåbner café efter corona-lukning

Odsherred - 14. oktober 2021 kl. 08:25 Af Torben Andersen

I over halvandet år har Kræftens Bekæmpelses netværkscafé i Sundhedscentret ikke holdt åbent på grund af corona-situationen.

Men mandag den 1. november slår man igen dørene op.

-Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang igen, og vi håber, at man har lyst til at kommer forbi caféen, siger Karin Pedersen, som er frivilligleder i Kræftens Bekæmpelse i Odsherred. En opgave, hun har overtaget efter Lise Højgaard.

En gruppe af frivillige står for netværkscaféen, som har åbent hver anden mandag.

Foreningen har en række aktiviteter for frivillige, blandt andet Lyserød Lørdag, en netværksgruppe for børn og sorg, samt motion i Højby - det er Gitte Bork, som leder dette. Til den årlige indsamling er der op mod 100 frivillige.

- Vi kan sagtens bruge endnu flere frivillige, men der er også nogle forhold om blandt andet tavshedspligt, som man lige skal instrueres i, fortæller Karin Pedersen.

De frivillige har som regel haft - eller har stadig - sygdommen tæt inde på livet, enten personligt eller i den nærmeste familie.

- En frivillig har fortalt mig, at hun er frivillig i Kræftens Bekæmpelse for at sige tak for den hjælp, hun selv fik i sin tid, siger Karin Pedersen.

Netværks-caféen er for både patienter, pårørende og efterladte. Netværks-caféen byder også på et foredrag. Den 1. november taler Anita Grant, tidligere tarmpatient. Den 15. november er der foredrag af kontinenssygeplejerske Susanne Nielsen, mens hospicepræst Christina H. Ørskov Christensen holder foredrag den 29. november. Caféen er åben kl. 12.30-16.00, og foredragene begynder kl. 14.00. Der er gratis adgang til foredragene.

Husk de gode historier

- Vi vil også gerne fortælle gode historier, hvor folk faktisk kommer over sygdommen. Vi vil også gerne have noget mere for mænd. Nogle gange går mænd nok og putter lidt mere med deres bekymringer. Det ville være rigtig fint, hvis mænd, der har eller har haft prostatakræft inde på livet, kunne falde i snak i caféen. Det er vigtigt med netværk, og det skal caféen hjælpe til, siger Karin Pedersen.

Et særligt ben i Kræftens Bekæmpelse er rådgivning. I Odsherred er der mulighed for at bestille tid til en samtale med rådgiver Inga Holst. Disse samtaler finder også sted på Sundhedscentret.

- De frivillige har ikke noget med den sygdomsmæssige rådgivning at gøre. Vi kan være en skulder, man måske lige kan fælde en tåre ved, præciserer Karin Pedersen.

Netværks-caféen holder lukket i december, juli og august. Efter de tre mandage i november, åbner caféen igen midt i januar.