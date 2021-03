Superbrugsen har holdt åben under hele nedlukningen, men direktør Brian Johansen ser alligevel frem til, at få kunderne tilbage i alle centrets butikker fra den 13. april. Foto: Per Christensen

Genåbner: Center er lille nok

- Vi har tjekket BBR og målt op, skridtet af og talt efter. Den er god nok. Asnæs Centret er tilpas lille med lige under 15.000 kvadratmeter, så vi åbner igen den 13. april, siger en meget glad talsmand for Asnæs Centret, Brian Johansen, som samtidig er direktør i Asnæs og Omegns Brugsforening.

Selv om mange af butikkerne trods lukningen af centerområdet har kunnet holde åbent gennem bagdøren under coronanedlukningen, så har det ikke været nok til at holde omsætningen oppe på et normalt niveau.

- Specialbutikkerne har helt sikkert manglet strøgeffekten. De har dygtiggjort sig med nye tiltag og nethandel, men der er ingen tvivl om, at vi glæder os til at få kunderne ind i centret igen, siger Brian Johansen.

- Vi ser frem til genstart i Asnæs Centret, men vi har ingen ønsker om, at folk skal stå som sild i en tønde. Vi åbner med respekt for befolkningstætheden. Vores gangarealer i centret vil stadig være med markeret, så der er så brede gange, som muligt, så både medarbejdere og kunder kan få så tryg en handel, som muligt. Men vi vil gøre hvad vi kan for at hilse kunderne velkommen tilbage, siger Brian Johansen.