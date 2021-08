Send til din ven. X Artiklen: Gavmilde politikere finder en million til nyt halgulv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gavmilde politikere finder en million til nyt halgulv

Odsherred - 25. august 2021 kl. 12:02 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

På Odden jubler borgerne over, at den hal, som flittigt benyttes af Odden Skole og den lokale idrætsforening, OGIF, nu langt om længe får et nyt gulv. På få dage har kommunen formået at finde en million kroner i et ellers meget stramt budget, så hallen har et nyt gulv inden jul.

Tilbage i 2012 var et nyt halvgulv en del af budgetforhandlingerne i Odsherred Kommune. Men opgaven blev udskudt. Idrætsforeningen og Odden Skole har ved flere lejligheder påtalt det meget slidte gulv overfor Odsherred Kommune, uden at der er blevet taget hånd om sagen. For nogle uger siden blev der så lavet borehuller i hallens gulv, for at tjekke betonen under gulvbelægningen, Den officielle forklaring lyder, at det er på grund af disse borehuller, at hallen er blevet en forsikringsmæssig risiko for kommunen - og derfor lukket til gulvet er skiftet.

- Vi forhandler budget i denne tid, og her var der umiddelbart bred politisk enighed om at få skiftet gulvet nu, frem for at vente. Vi har vurderet, at det ikke var sikkert at bruge hallen, som gulvet så ud nu, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Han afviser, at der skulle være tale om valgflæsk op til kommunalvalget.

- Det er vel noget man lover, og ikke gør. Det her skal nok blive ordnet, lover borgmesteren.

Venstres gruppeformand i byrådet og borgmesterkandidat, Hanne Pigonska (V) afviser også, at udsigten til kommunalvalg har speedet processen op.

- Det har ikke noget med det at gøre. Det er en opagve, vi var nødt til at få løst, siger hun.

Et nyt gulv i Willemoeshallen ventes at komme til at koste godt en million kroner.

- Vi har en god kassebeholdning på 138 millioner kroner og råd til at dykke ned i kassen, og finde den million kroner, siger Thomas Adelskov.