Gavecheck til frivillig byforskønnelse

I Vig går et par gange om ugen en flok mennesker iført grønne veste rundt og bekæmper butiksdød, plantespild og uskønne pletter i byen. De grønne veste, »Skønhed og skrald«, arbejder frivilligt, og deres våben er skuffejern og vandkander, og målet er ganske enkelt, at gøre Vig by til et rarere og kønnere sted, at opholde sig for både handlende og forretningsdrivende. Tirsdag var de grønne veste dog ikke samlet for at samle skrald, men for at modtage en gavecheck fra Sparekasse Sjælland-Fyn på 9.350 kroner.