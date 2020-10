Gave til nyt bibliotek: Pude overbroderet med berømte indledninger og QR-koder

- Det er en dag, vi har set frem til længe, sagde Ulla Margrethe Hansen efter at have klippet det røde bånd over til åbningen.

Et stykke håndarbejde, der nærmest er et bygningsværk i sig selv.

- Mens vi ventede på, at hele processen omkring biblioteket skulle blive færdig, gik jeg - set i lyset af hvor langtrukkent tingene plejer at være i Odsherred - i gang med et meget besværligt projekt med at brodere en sofapude.